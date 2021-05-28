МИД подготовило пакет санкций против Беларуси и передало его СНБО, - Енин

Евгений Енин Фото из открытых источников

Санкции будут касаться лиц, причастных к фальсификации президентских выборов и репрессиям

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что МИД Украины подготовил пакет санкций против Беларуси, который уже передали в Совет национальной безопасности и обороны. Об этом он рассказал в эфире "Украина 24", сообщает "РБК-Украина".

"Правительство Украины солидаризировалось с позицией своих международных партнеров, прежде всего Европейского Союза. Министерство иностранных дел подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан к рассмотрению СНБО. Мы надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен и следствием этих решений станет указ президента", - отметил Енин.

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Кроме этого, он уточнил, что санкции будут касаться прежде всего тех представителей белорусских властей, которые причастны к фальсификации президентских выборов или были привлечены к репрессиям мирных граждан.

Также замминистра подчеркнул, что путем закрытия авиационного пространства над Беларусью и из-за запрета транзита самолетов белорусских авиакомпаний Украина показала, что "считает ненормальной ту практику белорусских властей, которая была применена к пассажирскому самолету".

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Напомним, со среды, 26 мая, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и полеты в ее воздушном пространстве.

Саммит Европейского Союза также поддержал решение запретить полеты белорусских авиакомпаний на территорию ЕС и призвал всех авиаперевозчиков избегать пролета над территорией Беларуси.

Также ряд авиакомпаний решили обходить воздушное пространство Беларуси, среди них – французская Air France, финская Finnair, германская Lufthansa, латвийская AirBaltic, азиатская Singapore Airlines.

Накануне польское правительство решило закрыть воздушное пространство страны для самолетов белорусских авиаперевозчиков.

На внеочередном заседании в пятницу, 28 мая, Кабинет министров одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.