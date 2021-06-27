МИД отреагировало на заявление России об оправдании выдачи паспортов РФ в ОРДЛО

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По информации ведомства, за два года более пол миллиона жителей ОРДЛО получили российские паспорта

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление МИД РФ, в котором оправдывается выдача российских паспортов в ОРДЛО, и назвали такую практику распространением шовинистической идеологии "русского мира". Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии Украинской правде.

Как отмечается, накануне представитель МИД России Мария Захарова сказала, что "логику и претензии" президента Украины Владимира Зеленского о раздаче российских паспортов жителям ОРДЛО "понять трудно".

"Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введённой Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениям он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах", - говорится в заявлении, обнародованном пресс-служба МИД РФ.

Также Захарова уточнила, что такой "гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств в Минских соглашениях".

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В ответ на такие слова МИД Украины заявил, что "можно лишь посочувствовать МИД Российской Федерации, которому "трудно понять" последствия деструктивной российской политики".

По словам Николенко, российская паспортизация – это испытанное средство распространения шовинистической идеологии "русского мира", а также элемент российских гибридных тактик против соседних государств - под видом "защиты российских соотечественников" войска России оккупировавших часть территорий Грузии и Украины, российские спецслужбы беспрестанно вмешиваются во внутренние дела стран Балтии.

"Таким шагом Россия сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Зато российская сторона продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ею украинские территории в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство. В таких условиях шумные призывы российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в Минском процессе выглядит особенно циничными и такими, что не имеют ничего общего с реальностью", - отметил представитель МИД Украины.

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Напомним, ранее постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк заявил, что Россия может использовать незаконную выдачу паспортов РФ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) как повод для атаки на Украину для "защиты российских граждан".