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МИД Беларуси заявили, что для "обычных граждан" их границы открыты

Украинско-белорусская граница Фото из открытых источников

Закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что закрытие границы с Украиной касается только организованной преступности. Об этом сообщает Интерфакс-Запад.

"Для туристов, для обычных граждан границы открыты...",- сказал Макей в интервью российским СМИ.

По словам министра, "закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан".

"Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, - здесь мы будем принимать самые жесткие меры", - добавил Макей.

Новости по теме: Лукашенко – любитель заявлений: В МИД заверили, что граница с Беларусью открыта

Напомним, 2 июля Александр Лукашенко заявил, что Беларусь полностью перекроет границу с Украиной. Это будет сделано якобы с целью предупреждения контрабанды оружия. Впрочем, на выходных, 3-4 июля, украинские пограничники не заметили никаких признаков перекрытия сообщения.

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