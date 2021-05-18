Между властью, прокуратурой и судом есть сговор, цель которого - удержать незаконное решение о домашнем аресте Медведчука, - Кузьмин

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Между украинской властью, украинской прокуратурой и украинским судом существует сговор, целью которого является удержать незаконное решение о домашнем аресте народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом в эфире главного политического шоу страны "Пульс" на телеканале "Перший Незалежний" заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Ренат Кузьмин.

Гость студии прокомментировал подготовку защиты народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука к апелляции на решение Печерского районного суда Киева об избрании политику меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ренат Кузьмин отметил, что апелляция относительно домашнего ареста Виктора Медведчука должна быть рассмотрена в 12 часов в пятницу, 21 мая. Однако, говорит он, в этот день ничего не произойдет.

"Но, как оказалось, эта апелляция не может быть рассмотрена в пятницу, потому что не готов до сих пор полный текст решения об его домашнем аресте. Такая уловка юридическая", - сказал Ренат Кузьмин.

Народный депутат напомнил, что решение о домашнем аресте Виктору Медведчуку было принято в четверг, 13 мая, и сегодня, в 16:30, должно было состояться слушание, во время которого судья должен был огласить полный текст решения. Однако это заседание не состоялось без объяснения причин, на него не пришел ни судья, ни прокуроры, появились лишь адвокаты политика, которые надеялись получить полный текст решения, отметил Ренат Кузьмин.

"О чем это может свидетельствовать? Только об одном: что мы наблюдаем сговор украинской власти, украинской прокуратуры и украинского суда, целью которого является удержать незаконное решение о домашнем аресте Медведчука. Такое циничное подлое юридическое мошенничество, процессуальное мошенничество, которое возможно только в таком тоталитарном государстве, как Украина, где законодательство выписано исключительно для обслуживания интересов действующего режима", - сказал гость ток-шоу.

Парламентарий подчеркнул, что если в дальнейшем судья будет медлить с объявлением собственного решения, откладывать его на неделю или больше или же уйдет в отпуск и все это продлится до 9 июля, то апелляционная инстанция уже не будет рассматривать апелляцию Виктора Медведчука.

"Потому что к тому времени появится новое судебное решение по продлению сроков домашнего ареста, и его нужно будет заново обжаловать с соблюдением все тех же процедур, на которые тоже будет своего рода комбинация по необходимости вынесения короткого решения, а потом - оглашения полного текста, и это будет еще два месяца. В итоге мы имеем ситуацию, в которой украинская власть имеет все возможности держать человека не только под домашним арестом, но и под реальным арестом в тюрьме, не давая ему возможности защититься", - сказал нардеп.

Ренат Кузьмин констатировал, что схема процессуального мошенничества в Украине работает при молчаливом попустительстве всех участников этого беспредела.

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского райсуда, который рассматривал дело главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Суд избрал оппозиционному политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его команда будут работать над тем, чтобы все доказательства против него, которые будет получать следствие, были добыты в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса. Об этом политик заявил после заседания суда.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что организованная властью травля Виктора Медведчука - это явный показатель того, что Украина движется к диктатуре.