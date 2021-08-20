Меркель высказалась за продление контракта о транзите газа между РФ и Украиной

Действующий контракт истекает в 2024 году

Действующий контракт истекает в 2024 году.

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за продление контракта между Россией и Украиной о транзите газа. Об этом стало известно на совместной пресс-конференции Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, передает РБК-Украина.

Как известно, газовый контракт между РФ и Украиной был заключен 31 декабря 2019 года "Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки российского газа и на заказы "Газпрома".

Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году-65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - 40 млрд куб. м ежегодно.

По данным "Нафтогаза", минимальная гарантированная сумма выручки за услуги организации транспортировки газа" Газпрому " за пять лет составит более 7,1 млрд долларов.

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Напомним, ранее мы писали, что правительство Германии в среду, 18 августа, назначил уполномоченным по вопросам транзита газа Украиной Георга Вальдерзее. Этим назначением немецкое правительство выполняет обязательства по урегулированию спора вокруг российского газопровода "Северный поток-2".