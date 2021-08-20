home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Меркель высказалась за продление контракта о транзите газа между РФ и Украиной

Канцлер Германии Ангела Меркель AP

Действующий контракт истекает в 2024 году

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за продление контракта между Россией и Украиной о транзите газа. Об этом стало известно на совместной пресс-конференции Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, передает РБК-Украина.

Действующий контракт истекает в 2024 году.

Как известно, газовый контракт между РФ и Украиной был заключен 31 декабря 2019 года "Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки российского газа и на заказы "Газпрома".

Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году-65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - 40 млрд куб. м ежегодно.

По данным "Нафтогаза", минимальная гарантированная сумма выручки за услуги организации транспортировки газа" Газпрому " за пять лет составит более 7,1 млрд долларов.

Новости по теме: "Газпром" отказался бронировать транзитную мощность через Украину на август

Напомним, ранее мы писали, что правительство Германии в среду, 18 августа, назначил уполномоченным по вопросам транзита газа Украиной Георга Вальдерзее. Этим назначением немецкое правительство выполняет обязательства по урегулированию спора вокруг российского газопровода "Северный поток-2".

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

НАТО соберется на экстренное заседание в связи с критической ситуацией в Афганистане В НАТО заявили, что не исключают дистанционных ударов по террористам в Афганистане НАТО прекращает поддержку правительства Афганистана: Его фактически не существует Пропагандой НАТО за бюджетные деньги Зе-власть навязывает всему обществу политический курс меньшинства

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект