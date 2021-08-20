Меркель рассказала о чем будет говорить с Путиным во время "прощального" визита

Владимир Путин и Ангела Меркель Фото из открытых источников

Разговор будет начинаться с обсуждения двусторонних отношений

Немецкий канцлер Ангела Меркель, совершая свой "прощальный" визит в Российскую Федерацию, рассказала о чем будет говорить с Путиным. Об этом она сообщила в прямой трансляции переговоров.

"Это мой прощальный визит, я этому очень рада. Но, как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий визит. У нас есть о чем поговорить", - заявила канцлер.

Также она вспомнила, что 80 лет назад гитлеровская Германия напала на СССР, и по случаю этой годовщины она возложила цветы к Могиле Неизвестного солдата.

"У нас есть о чем говорить, начиная с двусторонних отношений. Потом, конечно, много вопросов по международной повестке дня - о конференции насчёт Ливии и, конечно, Афганистана. Наши торговые отношения, двустороннее сотрудничество. Мы будем говорить о гражданском обществе и некоммерческих организациях. Есть чем заполнить наше время", - добавила Меркель.

Новости по теме: В Кремле назвали темы переговоров на встрече Меркель с Путиным

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 20 августа, встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Москве и обсудит ситуацию в Украине и Афганистане. Лидеры двух государств также могут обсудить ситуацию в Беларуси.