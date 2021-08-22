Меркель назвала условие, при котором Германия поддержит санкции против "Северного потока-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель EPA-EFE

Она подчеркнула, что "Северный поток-2" - это европейско-российский проект

Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия может поддержать санкции против "Северного потока-2", если Россия начнет использовать газопровод как оружие. Об этом она рассказала во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина.

По словам Меркель, "Северный поток-2" - это не российско-немецкий проект, это европейско-российский проект.

"Мы чувствуем себя ответственными, потому что есть большие проблемы, которые я воспринимаю серьезно. Поэтому мы четко сказали, что будем выступать в рамках ЕС за дальнейшие санкции, если подтвердится подозрение, что трубопровод будет использован как оружие", - заявила канцлер.

Напомним, ранее канцлер Германия Ангела Меркель заявила, что соглашение о транспортировке российского газа через территорию Украины должно быть продолжено.