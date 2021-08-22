home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Меркель назвала условие, при котором Германия поддержит санкции против "Северного потока-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель EPA-EFE

Она подчеркнула, что "Северный поток-2" - это европейско-российский проект

Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия может поддержать санкции против "Северного потока-2", если Россия начнет использовать газопровод как оружие. Об этом она рассказала во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина

По словам Меркель, "Северный поток-2" - это не российско-немецкий проект, это европейско-российский проект.

"Мы чувствуем себя ответственными, потому что есть большие проблемы, которые я воспринимаю серьезно. Поэтому мы четко сказали, что будем выступать в рамках ЕС за дальнейшие санкции, если подтвердится подозрение, что трубопровод будет использован как оружие", - заявила канцлер.

Новости по теме: Зеленский: Украина инициировала консультации с ЕС и правительством ФРГ по "Северному потоку-2"

Напомним, ранее канцлер Германия Ангела Меркель заявила, что соглашение о транспортировке российского газа через территорию Украины должно быть продолжено. 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Новый способ развести народ: Как власть может отобрать ваш автомобиль Электронная очередь, размер налогов и процедура регистрации: Как стать законным владельцем "евробляхи" в Украине

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект