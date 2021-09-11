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Меркель назвала действия белорусских властей гибридными атаками на ЕС

Фото из открытых источников

Меркель подвергла резкой критике власти Беларуси за ее действия по концентрации беженцев на границе с соседними странами ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что осуществление "гибридных атак" Минском с применением беженцев и мигрантов неприемлемо. Об этом она заявила во время визита в Польшу, передает DW

В частности, Меркель подвергла резкой критике власти Беларуси за ее действия по концентрации беженцев на границе с соседними странами ЕС.

Канцлер ФРГ обратилась к польскому правительству, и к авторитарному руководству Беларуси с призывом разрешить международным организациям позаботиться о мигрантах. Однако, несмотря на гуманитарные соображения, ЕС также должен защищать свои внешние границы, "так же как мы сделали это с Грецией", добавила Меркель.

"Я считаю абсолютно неприемлемым проведение таких гибридных атак, используя отдельных людей, судьба которых поставлена на карту", - сказала она.

Новости по теме: Госпогранслужба Украины усилила охрану границы с Беларусью

Раньше представительство Евросоюза в Беларуси заявило демарш Министерству иностранных дел страны в связи с массовым потоком нелегальных мигрантов. 

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