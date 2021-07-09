Меркель и Зеленский встретятся 12 июля за ужином: Названы темы переговоров

Ангела Меркель и Владимир Зеленский EPA

Темами совместного обсуждения станут двусторонние отношения, выполнение Минских договоренностей и др.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский встретятся вечером в понедельник, 12 июля, во время ужина. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

"Канцлер Ангела Меркель примет президента Украины Владимира Зеленского на ужине в Федеральной канцелярии 12 июля 2021 года в 19:00 (20:00 по киевскому времени)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что темами совместного обсуждения станут двусторонние отношения, выполнение Минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией.

Согласно анонсу на сайте президента ФРГ, на 10:00 (11:00 по киевскому времени) запланирована беседа президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с главой Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку к важной встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она будет касаться энергетической безопасности, в частности, строительства российского газопровода "Северный поток-2".