Мэр Ровно извинился за резкое высказывание о ромах

Александр Третьяк Фото из открытых источников

Ранее чиновник предложил упаковать их в автобус и вывезти из города

Городской глава Ровно Александр Третьяк попросил прощения за высказывания в адрес ромов. Его он разместил на своей странице в Facebook.

"Вчера на вопрос журналистов о противоправном поведении представителей национальных меньшинств в нашем городе ответил достаточно эмоционально, за что хочу попросить прощения. Такая моя реакция вызвана многочисленными жалобами жителей, в частности петицией на сайте городского совета "Привлечение к административной и уголовной ответственности ромского населения" и другими обращениями.

В то же время в нашей общине действительно сложилась сложная ситуация с противоправными действиями различных лиц, занимающихся попрошайничеством и другими противоправными действиями, нарушающими правила общественного порядка", - написал Третьяк.

Кроме этого, городской голова отметил, что все люди равны независимо от этнического происхождения.

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Напомним, ранее мэр Ровно предложил упаковать представителей ромской национальности в автобус и вывезти из города. По его словам, в последнее время они очень нагло себя ведут.