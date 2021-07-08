live
Новости » Политика Читати новину українською

Мендель займет должность внештатного советника Ермака, - СМИ

Юлия Мендель Википедия

Ее сфера будет охватывать работу с иностранными СМИ

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель станет внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственный источник. 

"Юлия Мендель будет работать внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Она будет отвечать за работу с зарубежными СМИ", - отметил собеседник.

Новости по теме: Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала книгу

Напомним, в конце апреля в СМИ появилась информация, что Юлия Мендель покинет пост спикера президента Владимира Зеленского после двух лет работы.

Впоследствии советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил оувольнение Юлии Мендель с должности пресс-секретаря главы государства. 

Недавно стало известно, что новым представителем президента Владимира Зеленского станет журналист и телеведущий Сергей Никифоров.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В ОП не рассматривают замену Кравчука на должности в ТКГ после операции Запад теряет интерес к поддержке Украины и наращивает критику Банковой Музыка: Фракция президента целенаправленно блокирует дело "вагнеровцев" покрывая Офис президента Фигурантка дела Шеремета Яна Дугарь посетила Офис президента

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект