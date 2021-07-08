Мендель займет должность внештатного советника Ермака, - СМИ

Юлия Мендель Википедия

Ее сфера будет охватывать работу с иностранными СМИ

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель станет внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственный источник.

"Юлия Мендель будет работать внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Она будет отвечать за работу с зарубежными СМИ", - отметил собеседник.

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Напомним, в конце апреля в СМИ появилась информация, что Юлия Мендель покинет пост спикера президента Владимира Зеленского после двух лет работы.

Впоследствии советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил оувольнение Юлии Мендель с должности пресс-секретаря главы государства.

Недавно стало известно, что новым представителем президента Владимира Зеленского станет журналист и телеведущий Сергей Никифоров.