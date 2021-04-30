live
Новости » Политика Читати новину українською

Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского, – СМИ

Юлия Мендель Википедия

Кто займет ее должность – неизвестно, утверждают источники в ОП

Юлия Мендель уходит с должности пресс-секретаря президента Владимира Зеленского, которую она занимает почти два года. Об этом сообщили источники "Бабеля" в Офисе главы государства.

Кто именно займет пост пресс-секретаря президента – пока не известно. Собеседник издания уточнил, что Мендель сама написала заявление об увольнении.

На данный момент сама Юлия Мендель эту информацию не комментирует.

Новости по теме: Мендель выиграла дело о взятке в КНУ имени Шевченко

Отметим, ранее в СМИ уже появлялась информация, что Юлия Мендель может уйти с поста спикера президента, однако она не получала подтверждения.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Американские СМИ о санкциях против Медведчука: Зеленский пытался таким образом удержать от обвала свой рейтинг La Tribune: Зеленский наложил санкции на Медведчука для улучшения отношений с Байденом Итальянские СМИ: Нынешняя напряженность между Россией и Украиной связана с санкциями Зеленского против близкого друга Путина - Виктора Медведчука Зеленский спекулирует на санкциях против Медведчука и обострении на Донбассе, – немецкие СМИ

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |