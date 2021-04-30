Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского, – СМИ

Юлия Мендель Википедия

Кто займет ее должность – неизвестно, утверждают источники в ОП

Юлия Мендель уходит с должности пресс-секретаря президента Владимира Зеленского, которую она занимает почти два года. Об этом сообщили источники "Бабеля" в Офисе главы государства.

Кто именно займет пост пресс-секретаря президента – пока не известно. Собеседник издания уточнил, что Мендель сама написала заявление об увольнении.

На данный момент сама Юлия Мендель эту информацию не комментирует.

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Отметим, ранее в СМИ уже появлялась информация, что Юлия Мендель может уйти с поста спикера президента, однако она не получала подтверждения.