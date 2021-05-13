Медведчука решили изолировать, потому что страна - на пороге досрочных выборов в ВРУ, - Лесик

Андрей Лесик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Власти рассчитывали, что председатель политсовета ОПЗЖ уедет из страны, заявил Андрей Лесик

Народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука решили изолировать, потому что страна находится на пороге возможных досрочных парламентских выборов. Об этом в эфире ток-шоу "Голос народа" на телеканале "Перший Незалежний" заявил член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик.

Гость ток-шоу, комментируя избрание меры пресечения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, напомнил, как в свое время его самого сажали под домашний арест накануне выборов.

"А я считаю, что сейчас мы стоим в период "большого шухера", когда реально мы стоим на пороге возможных досрочных парламентских выборов. и как-то изолировать Медведчука, убрать в сторону, своего рода, домой посадить. Больше ничего умнее не придумали. Но они не ожидали, что Медведчук не скроется, они уже по ходу ориентировались. Они думали, что Медведчук уедет и мы будем его искать, а он и не пытался никуда уезжать. Он пришел сам к ним, они не знали, что делать", - заявил Андрей Лесик.

Как сообщали, политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман прокомментировал решение суда относительно меры пресечения, которую избрали народному депутату и председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку. По его словам, решение суда является необъективным, поскольку сторона обвинения не предоставила необходимых доказательств.

Напомним, 13 мая в Печерском суде Киева избирали меру пресечения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.