Медведчук: Зеленский начал борьбу с "Оппозиционной платформой - За жизнь" сразу после своего вступления в должность

Владимир Зеленский и Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Борьба государства с партией "Оппозиционная платформой - За жизнь" и ее руководством началась сразу же после того, как президент Владимир Зеленский вступил в свою должность. Об этом заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Я хочу сказать, что борьба государства с нашей партией и с руководством партии началась сразу же после того, как президент вступил в свою должность. Хочу напомнить общеизвестный факт. В августе 2019 президент Украины Зеленский в одном из своих интервью очень пространно говорил о том, что нас всех ожидает, анонсировал, нашумевшая история с очень плохим концом. При этом он говорил об "Оппозиционной платформе - За жизнь", при этом он говорил об оппозиционных каналах, которые, как следствие, через два года были закрыты, это "112", ZIK и NEWSONE, и при этом он говорил лично про Медведчука", - высказался парламентарий.

Напомним, Печерский районный суд Киева отказал адвокатам главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в отводе судьи Вовка и прокурора Ижука.

Ранее сообщалось, что адвокат Медведчука заявил отвод судье из-за "обоснованных сомнений в его беспристрастности и справедливости, нарушения судьей прав подозреваемого Медведчука". Кроме того, адвокаты подали прошение об отводе прокурора Ижука, потому что он "использовал в своей речи нацистские лозунги, а кроме того, в связи с решением ЕСПЧ Ижук подлежит люстрации, а значит, не может работать в прокуратуре и участвовать в деле Медведчука".

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин написал в своем телеграм-канале, что Печерский райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. По его словам, самого Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут, без его присутствия, рассмотрели 7 томов дела.

Также сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Как заявил журналист Владимир Бойко, в связи с изменениями в УПК Украины, принятыми в связи с распространением коронавирусной болезни 13 апреля 2020 года № 558-IX, установлено, что "ходатайство о продлении срока содержания под стражей направляется не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущей постановления о содержании под стражей".

То есть, ОГП не подал ходатайство ни за 10 дней, ни за 5 дней, таким образом полностью нарушив закон.