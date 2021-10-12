Медведчук: Зеленский использует правоохранительную систему для сведения счетов со мной и моей семьей

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Президент Украины Владимир Зеленский использует правоохранительную систему для сведения счетов с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком и его семьей. Об этом политик заявил перед началом заседания Печерского районного суда.

"Вы знаете, что незаконные репрессии, политические преследования в отношении меня и моей семьи начались в феврале 2021 года. Когда были незаконно приняты санкции в отношении меня, моей жены, когда были заблокированы все счета, когда были заблокированы все активы и совершенно понятно, что власть, издеваясь в этом отношении и видя незаконное уголовное преследование, исходит из того, что, конечно, зная о том, что есть активы и возможности, в том числе и финансово-материальные, как же он может ими распорядиться или члены его семьи, когда это все заблокировано. Ну теперь осталось предъявить вот этот залог в 1 млрд грн, а фактически речь идет о чем: понятно, что этот млрд не будет уплачен и тогда абсолютно понятным является то, что Медведчук должен из домашнего ареста переместиться под реальный арест", - заявил оппозиционный политик.

При этом глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отметил, что это и была цель нынешней власти.

"Вот цель власти, вот такая стратегическая задача стоит перед ними, когда они определяют залог в размере 1 млрд грн. Вот никчемность тех мыслей и тех действий, которые сегодня используются правоохранительной системой, как ресурсом президента Зеленского по сведению счетов со мной и с моей семьей", - подчеркнул Виктор Медведчук.

Напомним, Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 97 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.