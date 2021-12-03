Медведчук: Займы должны быть направлены только на развитие экономики. Их нельзя пускать на проедание

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Деньги из внешних заимствований должны быть освоены в вопросах именно развития экономики - они не могут проедаться или просто тратится. Об этом заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала "UkrLive".

“Взять деньги для того, чтобы восстановить экономику, взять деньги для того, чтобы открыть новые рабочие места, чтобы дать зарплату людям, чтобы произвести продукцию, реализовать эту продукцию и внутри, и на экспорт - вот для чего берутся деньги”, - подчеркнул Медведчук.

Политик отметил, что есть другие финансовые источники, например, инвестиции, однако из-за падения инвестиционного климата в стране и без наличия действующей судебной системы, они не придут.

“Так вот, когда мы говорим по поводу инвестиций, это надо создать инвестиционный климат, а какой он? Если, допустим, до 2013 года инвестиции ежегодные были 5,6, 7 млрд долларов, ежегодно в качестве прямых инвестиций и рекорды были, в том числе, 2004-2005 году, то в 2013 году - это было 5.5. Потом, когда пришел господин Порошенко инвестиции начали падать, потому что в стране велись боевые действия, которые, к сожалению, не прекращаются и сегодня. Падение экономики, падение, отсутствие инвестиционного климата, и падение прямых инвестиций продолжалось”, - объяснил глава ОПЗЖ.

Он также выразил мнение, что пока в стране нет инвестиций, нет рабочих мест, то и об экономике в целом нельзя говорить.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.