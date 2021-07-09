Медведчук заявил, что будет обжаловать незаконное решение суда о продлении срока домашнего ареста

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания 112ua.tv

Печерский районный суд города Киева продлил домашний арест главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку до 7 сентября. Политик отреагировал на данное решение и заявил, что собирается обжаловать незаконное решение суда.

"Однозначно мы будем обжаловать (решение Печерского райсуда, - ред.) в Киевском апелляционном суде", - заявил Медведчук.

Адвокат оппозиционного политика добавила, что защита Медведчука будет обжаловать данное решение суда, так как оно является не только несправедливым, но и незаконным.

"Безусловно, защита будет обжаловать это решение, поскольку она считает его не только несправедливым, но и незаконным. Здесь стоит сказать, что, помимо выхода следственного судьи за рамки того, что просил у него прокурор, следственный судья вдруг решил, что он примет свое решение, хотя Уголовный процессуальный кодекс ему запрещает. Здесь еще имеет место и нарушение самой процедуры рассмотрения ходатайства прокурора. Уголовный процессуальный кодекс устанавливает четко стадию исследования документов. Следственный судья решил эту стадию пропустить. Те семь томов материалов, которые презентовал ему прокурор, он решил, что он не будет изучать. Чем руководствовался, в таком случае, следственный судья, принимая такое решение, - защите пока непонятно, ибо сегодня, как вы слышали, была оглашена только резолютивная часть, а мотивы, которыми руководствовался следственный судья, он изложит сегодня после 17 часов. Безусловно, и эти мотивы защита учтет при подготовке своей апелляции", - заявила адвокат Виктора Медведчука.

Напомним, накануне суд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Также сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон, не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Защита Виктора Медведчука подавала ходатайства об отводе прокурора и судьи, однако им было отказано. В "Оппозиционной платформе - За жизнь" действия судьи назвали политически мотивированными и отметили, что он действует по указке Банковой.

Условия в зале суда были близки к пыткам - температура +31 и высокое содержание углекислого газа.

Сам Виктор Медведчук сказал, что нет никаких оснований для продолжения его дела и продления меры пресечения.

Также он заявил, что власть с 2019 года целенаправленно дискредитирует партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ситуация обострилась в начале 2021 года, когда ОПЗЖ вышла на первое место во всех социологических рейтингах. Медведчук также отметил, что власть привлекла националистические группировки к запугиванию партии. Так зафиксировано более 80 нападений на активистов ОПЗЖ.

Также власти закрыли три телеканала - "112 Украина", Newsone и ZIK. Такое решение президента Украины Владимира Зеленского в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает период с 1 февраля по 30 апреля, было названо противоречащим международным стандартам в области прав человека.