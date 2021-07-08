Медведчук: Защита предоставила аргументы, что все проведенные СБУ экспертизы являются несостоятельными

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Адвокаты председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука во время заседания Печерского районного суда Киева в четверг, 8 июля, представили аргументы, что экспертизы, которые были проведены экспертным учреждением СБУ по делу оппозиционного политика, являются несостоятельными. Об этом Виктор Медведчук заявил по итогам судебного заседания.

"Уважаемые представители СМИ, решение суд еще не вынес. Как было объявлено следственным судьей, решение будет оглашено завтра в 08:30 утра. Я могу говорить только о результатах сегодняшнего рассмотрения дела с участием обвинения, защиты. Вы, многие из вас, кто наблюдал за этим делом, слышали позицию обвинения, которая не изменилась с момента предъявления материалов подозрения. То есть, та же система доказательств под условным названием "заключения экспертиз" и неустановленные обстоятельства, лица, место и события. И на сегодняшний день, с учетом того, что кто-то продолжает повторять глупости очередные, которые были заложены в основу материалов подозрения, защита этот весь период работала, я благодарен адвокатам, которые осуществляют мою защиту. Защита провела ряд исследований экспертных и получила настоящие заключения, а не заключения украинского национального в системе СБУ, там, где работают подчиненные руководства СБУ, которая и организовала всю травлю и оппозиционной партии, и отдельных депутатов, и конкретно меня, и моего коллеги, Тараса Козака. Поэтому в данном случае сегодня защита представила аргументы, что те экспертизы, которые были проведены экспертным учреждением СБУ, являются несостоятельными", - заявил Медведчук.

Также он подчеркнул, что его защита направила запросы во все основные экспертные учреждения Украины.

"Таких восемь в самых больших городах, которые ответили, что по копиям… экспертизы не проводятся, лингвистические экспертизы, связанные с текстами отпечатанными, могут проводиться только по оригиналам, а также заключение экспертное, которое гласит о том, что в системе Телеграм, на который ссылается о якобы получении какой-то информации следствие в материалах подозрения, а также в материалах о продлении меры пресечения, так вот, проникновение в систему Телеграм, в ресурс Телеграм.... собственника или пользование телефоном, формирование своих надписей или своих текстов, что еще раз подтверждает, что уголовное дело было сфальсифицировано и является именно таковым. Более того, когда обвинение ссылается на показания свидетелей, то эти свидетели никакого отношения к обвинению и инкрементации тех обвинений, которые являются несостоятельными и которые в соответствии с требованием Конституции являются недопустимыми, как и в согласно требованию Уголовного процессуального кодекса - они не имеют никакого отношения. Еще раз сегодня в течение фактически 12 часов рассмотрения материалов о продлении меры пресечения было продемонстрировано, что обвинения, которые выдвинуты в отношении меня, в отношении Тараса Козака, являются несостоятельными. Эти обвинения являются сфальсифицированными, что расценивается как политическое..." - высказался оппозиционный политик.