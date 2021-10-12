Медведчук: Записи якобы "телефонных разговоров" по делу были сфабрикованы СБУ. Таких записей не существует

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время брифинга 20.07.21 112ua.tv

Телефонные разговоры, на которых якобы председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук договаривается о поставках угля на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей были сфабрикованы Службой безопасности Украины. Об этом заявил сам лидер оппозиции во время общения с журналистами, которое транслировал "Перший Незалежний".

"Самое важное в вашем вопросе – это якобы. Самое интересное, что органы следствия и прокуратура, и СБУ, потому что именно она фабриковала эти записи, хорошо знает, что никаких записей нет, что я с господином Кузярой не знаком, не встречался, никогда не разговаривал", - отметил Медведчук.

Второе, подчеркнул политик, правоохранительные органы хорошо знают, что записи с 2014-2015 года, которые они демонстрируют на своих брифингах, на которые они ссылаются как на доказательства, никогда не будут допустимыми доказательствами, потому что это монтаж.

"Я это утверждаю и адвокаты, которые осуществляют мою защиту. И я сделаю все, чтобы доказать стороне обвинения о том, что таких разговоров в реальности не существует. Нет оригиналов, нет оригинальных записующих устройств. Это все настоящая туфта и результат фальсификации, которые имели место по первому делу и продолжают сегодня производиться по второму. Первое и второе дело – это результат, итог фабрикации уголовного преследования против меня как представителя оппозиции. Это борьба с оппозицией. Это все делается с одной целью – закрыть рот, заставить прекратить политическую борьбу с этой властью. Но у власти ничего в этом плане не получиться", - подытожил Медведчук.

Как сообщалось, ранее адвокат оппозиционного политика Лариса Чередниченко заявила, что новым подозрением власть делает все, чтобы председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук был лишен возможности исполнять обязанности народного депутата Украины. При этом Чередниченко подчеркнула, что фактически Виктора Медведчука обвиняют в том, что он не согласен с европейско-атлантическим направлением политики Украины, и это чисто политические мотивы для преследования.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее несмотря на разгром всех доводов обвинения.

8 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В то же время, по словам нардепа, представители ОГП, нарушая закон, попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам этого сделать. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд грн. Это при том, что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.