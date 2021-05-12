Медведчук: Я готов защищаться, так как не чувствую ни в чем своей вины и считаю, что на сегодняшний день все, что делается, - это результат политических репрессий

Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук у здания Офиса генерального прокурора заявил, что готов защищаться, так как не чувствует ни в чем своей вины и считает, что все, что сейчас делается, является результатом политических репрессий.

"Естественно, я не собираюсь скрываться ни от кого, в том числе, и от генерального прокурора, и от СБУ, и всех остальных правоохранительных органов. Я готов защищаться, так как не чувствую ни в чем своей вины и считаю, что на сегодняшний день все, что делается, - это результат политических репрессий, давления на меня как на главу политсовета партии, человека, который осуществляет деятельность, которая сегодня по тем или иным причинам не подходит власти. Ну, а о нюансах и о другом, наверное, будем говорить тогда, когда будет такая возможность", - заявил Медведчук.

При этом он подчеркнул, что готов ознакомиться с подозрением, которое ему подготовил Офис генпрокурора.

"Вы знаете, я не могу комментировать относительно каких-то месторождений, тем более, относительно каких-то передач информации, потому что я это подозрение не читал, мне его не вручали, и я не готов сегодня разговаривать по поводу того, пока говорить о том, что мне пытаются вручить или что пытается сделать ГПУ. Я это оцениваю, как действия, направленные в порядке политических репрессий и незаконного уголовного преследования меня, по поводу которых господин Зеленский угрожал еще в 2019 году. Вот они постепенно реализуются через правоохранительную систему, что прискорбно, и, к сожалению, хочу отметить, что определенные правоохранительные органы пошли на это. Поэтому, безусловно, ознакомимся с подозрением. Со мной идут адвокаты, которые будут осуществлять профессиональную защиту", - высказался председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Также он рассказал, что вчера, когда у него проходили обыски, он даже не был в Киеве.

"Я сегодня подчеркиваю то, что когда вчера проходили обыски, почему я явился сегодня, меня не было в Киеве. Мы с супругой находились за пределами города Киева и до конца недели уехали в соседнюю область. Когда узнали во второй половине дня о том, что проходят обыски, мы с утра сегодня выехали и вернулись назад", - отметил Медведчук.