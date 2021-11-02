Медведчук: Все уголовное дело против меня - это бред сивой кобылы и результат фальсификации работниками Службы безопасности Украины
Уголовное дело, открытое против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, - это бред сивой кобылы, производство генеральной прокуратуры и СБУ, придумала прокуратура или СБУ, сфальсифицировала СБУ, потому что, все это уголовное дело, которое сегодня было принято в рассмотрение, это все результат фальсификации Службы Безопасности Украины и руководства Службы Безопасности Украины. Об этом лидер оппозиции Виктор Медведчук заявил по итогам заседания Печерского районного суда Киева.
"Я знакомился с этими версиями, которые высосаны из пальца уже в материалах этого дела, начиная после того, как мне было, в так называемом, порядке вручено подозрение, почему так называемом? Потому что, я до сих пор считаю, что подозрение по этому делу мне не было вручено, а то, что они называют вручением, было противоречием действиям уголовно процессуального законодательство. А вот так ситуация, которая возникла из материалов дела вытекает о том, что какая-то украинская компания получила лицензию на разработку, ничего не делала, потом, якобы из материалов дела вытекает, что получение лицензии на разработку этого место рождение уже в России, и тоже никто ничего не делал", - рассказал Медведчук.
"Тут появились умные, гениальные представители нашей прокуратуры, которые говорят о том, что там есть добыча, это ценности, принадлежащие Украине и вот их, пытались разграбить, и виноват в этом, конечно же, Медведчук", - отметил он.
"Поэтому, это бред сивой кобылы, производство генеральной прокуратуры и СБУ, придумала прокуратура или СБУ, сфальсифицировала СБУ, потому что, все это уголовное дело, которое сегодня было принято в рассмотрение, это все результат фальсификации Службы Безопасности Украины и руководства Службы Безопасности Украины. Тоже придет черед и будет дана правовая оценка и не только правовая", - подчеркнул оппозиционер.
Напомним, 26 октября Верховный суд заявил о давлении со стороны Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за слов его секретаря Алексея Данилова о том, что украинская судебная власть может быть "угрозой для Украины".
Ранее в интервью одному из украинских изданий секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для Украины, чем олигархи".
Как сообщалось, 2 ноября, Печерский районный суд Киева назначил председателю политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь!" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура.
12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.
"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.
Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.
8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.
Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.