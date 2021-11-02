Медведчук: Все уголовное дело против меня - это бред сивой кобылы и результат фальсификации работниками Службы безопасности Украины

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания Фото из открытых источников

Уголовное дело, открытое против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, - это бред сивой кобылы, производство генеральной прокуратуры и СБУ, придумала прокуратура или СБУ, сфальсифицировала СБУ, потому что, все это уголовное дело, которое сегодня было принято в рассмотрение, это все результат фальсификации Службы Безопасности Украины и руководства Службы Безопасности Украины. Об этом лидер оппозиции Виктор Медведчук заявил по итогам заседания Печерского районного суда Киева.

"Я знакомился с этими версиями, которые высосаны из пальца уже в материалах этого дела, начиная после того, как мне было, в так называемом, порядке вручено подозрение, почему так называемом? Потому что, я до сих пор считаю, что подозрение по этому делу мне не было вручено, а то, что они называют вручением, было противоречием действиям уголовно процессуального законодательство. А вот так ситуация, которая возникла из материалов дела вытекает о том, что какая-то украинская компания получила лицензию на разработку, ничего не делала, потом, якобы из материалов дела вытекает, что получение лицензии на разработку этого место рождение уже в России, и тоже никто ничего не делал", - рассказал Медведчук.

"Тут появились умные, гениальные представители нашей прокуратуры, которые говорят о том, что там есть добыча, это ценности, принадлежащие Украине и вот их, пытались разграбить, и виноват в этом, конечно же, Медведчук", - отметил он.

"Поэтому, это бред сивой кобылы, производство генеральной прокуратуры и СБУ, придумала прокуратура или СБУ, сфальсифицировала СБУ, потому что, все это уголовное дело, которое сегодня было принято в рассмотрение, это все результат фальсификации Службы Безопасности Украины и руководства Службы Безопасности Украины. Тоже придет черед и будет дана правовая оценка и не только правовая", - подчеркнул оппозиционер.

Напомним, 26 октября Верховный суд заявил о давлении со стороны Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за слов его секретаря Алексея Данилова о том, что украинская судебная власть может быть "угрозой для Украины".

Ранее в интервью одному из украинских изданий секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "судебная корпорация со своими правилами и взаимоотношениями не менее опасна для Украины, чем олигархи".

К слову, своими решениями и заявлениями СНБО осуществляет давление не только на суды, но и на неугодных для украинской власти политиков и средства массовой информации. Так, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций, введенных РНБО, против телеканалов " 112 Украина ", NewsOne и ZIK, а 20 февраля другим своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Позже, 20 августа были введены санкции СНБО против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний-издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".