Медведчук: Все, что мне инкриминируют, является пустым звуком

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук 112ua.tv

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук уверен, что все, что ему инкриминируют, является пустым звуком. Об этом политик заявил на брифинге после окончания суда, где ему продлили домашний арест до 31 октября, в четверг, 2 сентября, трансляцию которого вел "Перший Незалежний".

"Все то, что мне инкриминируется, является пустым звуком, является абсолютно недоказанным и не может быть доказано, потому что в моих действиях того, что хотят видеть и что видят с закрытыми глазами представители обвинения, просто не существует. Поэтому говорить по поводу того, как они должны поступать и что они делают, с учетом того, что все обвинения являются незаконными и бесперспективными в будущем, это факт", – отметил политик.

Он подчеркнул, что все проведенные экспертизы были сделаны в одном учреждении – "это самое известное экспертное учреждение в Украине, это экспертное учреждение Службы безопасности Украины".

"Вот СБУ расследовало – назначало экспертизу там, ГБР начало расследовать – назначает экспертизы там. Это при том, что у нас есть около 10 известных экспертных учреждений, в том числе экспертные учреждения Министерства юстиции, известные по своему авторитету и тем, что там работают действительно с огромным опытом профессионалы и ученые. Там экспертизы не назначают", – отметил оппозиционный политик.

Медведчук также рассказал, что его защита пошла по другому пути.

"Мы уже назначили и провели около 20 экспертиз, которые полностью опровергают вот ту ахинею, которая была написана представителями Службы безопасности в угоду СБУ, которая, кстати, и сфабриковала уголовное дело на первом этапе, проводила расследование, и 80%, если не 90, всех материалов подозрения – это то, что сделала СБУ, хотя не имела на это никакого права, так как всем органам кроме ГБР и НАБУ запрещено проводить расследования в отношении народных депутатов. Игнорируя этот запрет, они делали все для того, чтобы добиться результата любым путем, добиться борьбы с оппозицией, добиться того, чтобы представитель оппозиции находился сегодня в условиях домашнего ареста", – добавил лидер оппозиции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский наградил экспертов СБУ, выводы которых легли в основу обвинения председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин считает, что такие государственные награды следует расценивать как взятку, которую действующая украинская власть дала экспертам за заведомо незаконные экспертные заключения.

Напомним, 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.