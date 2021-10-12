Медведчук: Власть сделала все, чтобы четыре женщины, которые могли вернуться домой еще в январе, продолжали находиться в тюрьмах ОРДЛО

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания Фото из открытых источников

Власть сделала все, чтобы четыре женщины, которые могли еще в январе 2021 года вернуться домой, продолжали находиться в тюрьмах ОРДЛО. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Отвечая на вопрос, почему президент Владимир Зеленский так относится к возможностям Виктора медведчука возвращать пленных, а именно четырех женщин, которые находятся в ОРДЛО, оппозиционный политик сказал:

"Так это же свидетельство отношения власти, в чем? Ведь я с конца 2018 года не занимаюсь вопросами обмена, не занимаюсь. И те освобождения, которые удалось сделать в 2019 году и то предложение, которое прозвучало в январе 2021 года - это было предложение той стороны для того, чтобы не обменять, а в одностороннем порядке освободить. В данном случае в январе речь шла о 4 женщинах, двое из которых на тот момент были приговорены к огромным срокам лишения свободы на 12-14 лет, а 2 женщины находились под следствием. Представители обратились ко мне официально, публично, через СМИ: "Виктор Владимирович, приедьте, заберите", что ответила СБУ и власть: "Нет, Медведчуку никогда". Вопрос же не в Медведчуке, вопрос в том, что эти женщины могли вернуться домой, в семьи, к родным. Но власть сделала все, чтобы это не произошло," - подчеркнул Медведчук.

При этом он добавил: "Кстати, не произошло и до настоящего времени", - резюмировал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, власти ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук. Наталья Стеценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже. Еще 20 января они могли бы быть дома. Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой. С начала вооруженного конфликта на Донбассе, благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что согласно логике прокуратуры, проведение обменов удерживаемых лиц является содействием террористической организации.