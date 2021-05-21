Медведчук: Власть понимает, что мы не просто реальная оппозиция, мы политическая сила, которая может победить "Слугу народа"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Действующая украинская власть понимает, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" не просто реальная оппозиция, это политическая сила, которая может победить "Слугу народа". Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук после судебного заседания по рассмотрению апелляции на его домашний арест.

"Я вам хочу сказать, что причина в политическом давлении, в уголовных преследованиях, которые сегодня осуществляются властью через правоохранительную систему, более того, это делается сегодня не только в отношении меня, делается в отношении других депутатов, и в целом идет политическая борьба с властью, которая претендует сегодня на лидерство в стране по симпатиям избирателей. Власть хорошо понимает, что мы не просто реальная оппозиция, мы та политическая сила, которая может победить сегодня партию "Слуга народа", - отметил он.

Напомним, в пятницу, 21 мая, в Апелляционном суде Киева состоялось рассмотрение апелляции на меру пресечения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку. По его итогам суд отказался изменить меру пресечения политику. Как известно, 13 мая Печерский райсуд Киева отправил его под домашний арест до 9 июля.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.