Медведчук: Власть натравила национал-радикалов на "Оппозиционную платформу - За жизнь", зафиксировано более 80 нападений

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украинская власть натравила национал-радикалов на членов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Всего было зафиксировано более 80 нападений. Об этом во время судебного заседания заявил народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

По его словам, представители нынешней власти во главе с президентом Владимиром Зеленским придумали план, как влиять на правоохранительную систему для привлечения к ответственности оппозиционных политиков.

"Более того, я хочу вам сказать, ваша честь, уважаемый суд, что соответствующий план предусматривал не только действие непосредственно представителей органов Службы безопасности Украины, он еще предусматривал привлечение национал-радикальных группировок. Перечислены были такие организации, как "Национальный корпус", "Азов", С14 и другие, которые должны были в организованном порядке противодействовать "Оппозиционной платформе – За жизнь", ее организациям, как на центральном, так и региональном уровнях по противодействию их деятельности. И реализация этого плана не заставила долго ждать", - сказал Медведчук.

Виктор Медведчук напомнил, что в период 2019 - 2020 годов было более 80 нападений на региональные организации, ячейки, на центральный штаб "Оппозиционной платформы - За жизнь" с сопровождением нападений и причинений телесных повреждений, поджогов, использования файеров, нарушений других норм, которые связаны с жизнью и здоровьем людей.

"Все эти факты зафиксированы и по каждому из них поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы. К сожалению, хочу отметить, что ни одного из них противоправных действий со стороны национал-радикальных группировок не было расследования, и никто до сих пор не понес ответственности, за исключение Харькова, где сейчас рассматривается уголовное дело в отношении нападения на автобус наших активистов, где были преступные действия тяжелого характера по отношению к нашим сторонникам и членам партии", - отметил он.

Напомним, Печерский районный суд Киева отказал адвокатам главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в отводе судьи Вовка и прокурора Ижука.

Ранее сообщалось, что адвокат Медведчука заявил отвод судье из-за "обоснованных сомнений в его беспристрастности и справедливости, нарушения судьей прав подозреваемого Медведчука". Кроме того, адвокаты подали прошение об отводе прокурора Ижука, потому что он "использовал в своей речи нацистские лозунги, а кроме того, в связи с решением ЕСПЧ Ижук подлежит люстрации, а значит, не может работать в прокуратуре и участвовать в деле Медведчука".

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин написал в своем телеграмм-канале, что Печерский райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. По его словам, самого Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут, без его присутствия, рассмотрели 7 томов дела.

Также сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Как заявил журналист Владимир Бойко, в связи с изменениями в УПК Украины, принятыми в связи с распространением коронавирусной болезни 13 апреля 2020 года № 558-IX, установлено, что "ходатайство о продлении срока содержания под стражей направляется не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущей постановления о содержании под стражей". То есть, ОГП не подал ходатайство ни за 10 дней, ни за 5 дней, таким образом полностью нарушив закон.