Медведчук: Власть начала дело против меня, чтобы я прекратил свою деятельность. Этого не будет, несмотря на сегодняшние абсурдные обвинения

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук уверен, что действующая власть начала против него очередное уголовное дело, чтобы он прекратил свою деятельность, но этого не произойдет, несмотря на все абсурдные обвинения. Об этом оппозиционный политик сказал во время заседания суда. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

"Говоря о сегодняшнем уголовном деле, об инкриминировании мне особо тяжких преступлений, о материалах подозрения, о смешном, простите, ходатайстве по избранию меры пресечения, которое перечисляет какую-то чушь. Я не хочу на этом останавливаться, есть люди, которые профессионально осуществляют мою защиту. Все это говорит об одном - что цель поставлена ​​властью уничтожить оппозицию. поставленная властями цель через незаконное уголовное преследование, через политические репрессии с помощью правоохранительной системы, сделать все, чтобы кто-то, в данном случае я отказался от политической борьбы, чтобы прекратил активность политической деятельности, чтобы таким образом уничтожить вторую партию в стране "Оппозиционная платформа - За жизнь", чтобы прекратить ее деятельность в Верховной Раде", - сказал он.

Медведчук подчеркнул, что "все это закончится ничем".

"Борьба будет продолжена, несмотря на сегодняшние абсурдные обвинения, на абсурдные обвинения первого дела, и на последующие подозрения, которые я думаю готовят правоохранительные органы, потому что им надо выйти и дерзко заявить на брифингах, как это было 11 мая и 8 октября. Я имею в виду генерального прокурора и председателя Службы безопасности Украины, которые обвиняют Медведчука во всех грехах безосновательно, без наличия доказательств, я это утверждаю", - добавил народный депутат.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

8 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, нарушая закон. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.