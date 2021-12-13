Медведчук: В Украине теоретически досрочные парламентские и президентские выборы могут быть всегда

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Украина уже много лет живет в перманентных выборах, поэтому теоретически досрочные парламентские и президентские могут быть всегда. Об этом в интервью программе "Пятая студия" на телеканале "Россия-24" заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Он выразил надежду, что в стране все же появится власть, которая будет действовать в интересах людей.

"Вы знаете, теоретически досрочные выборы ‒ президентские и парламентские ‒ могут быть всегда. Так это предусмотрено и действующим законодательством, и по жизни иногда складывается так. Как оно будет? Я не отношу себя к гадалкам и не хочу делать на этот счет прогнозы, потому что я хочу, чтобы власть, которая есть в Украине, в том числе и сегодня (точно такие же наивные желания у меня были и по поводу власти, которую когда-то возглавлял Порошенко), чтобы она менялась и действовала в интересах людей. Этого не происходит", - добавил Медведчук.

Напомним, ранее политик заявлял, что "цивилизационные выборы – это строить уровень жизни Европы в Украине, строить гостиницы, инфраструктуру, создавать рабочие места, платить европейские зарплаты, обеспечить европейский уровень судебной защиты, правовую систему, наполнение социальных обязательств".

"Вот это европейский уровень, вот к чему надо было стремиться. И это мы полностью поддерживаем, я двумя руками за европейский образ и уровень жизни в Украине. А власть Порошенко, потом Зеленского пошли по другому пути – тупо преследовать определенные цели", - добавил Медведчук.