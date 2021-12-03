Медведчук: В Украине надо восстанавливать правовое государство

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что в Украине надо строить прагматичную экономику. Об этом он заявил в интервью в эфире телеканала "Россия 24".

Медведчук пояснил, что имеет в виду выстраивание отношений с основными потребителями украинских товаров и восстановление правового государства. Политик также прокомментировал выступление украинского президента Владимира Зеленского в Раде, сочтя его популистским.

"От него требуется уже что-то сделать, так как прошло 2,5 года – у него не получается, – говорит Медведчук. – Даже несмотря на то, что эта речь была такой бравурной, такой красочной, насыщенной различными примерами, ссылками на первое место во многих вопросах".

По словам украинского политика, заявления Зеленского люди воспринимают по-другому, так как ощущают на себе реалии: реалии цен, реалии экономического и социального кризиса, реалии безвыходности, реалии того, что есть сегодня в Украине. Украинцам нужно это менять, и его партия знает, как это делать в будущем, говорит Медведчук.

"Надо строить прагматичную экономику, надо восстанавливать отношения со странами, где экспорт нашей продукции является конкурентным – а это и страны СНГ, Российская Федерация, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, – перечислил политик. – Надо восстанавливать правовое государство в Украине, потому что мы сегодня перестали быть правовой державой".