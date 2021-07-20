Медведчук: В стране много проблем, которые никак не решают власти – цена газа для населения, когда будет мир, где брать деньги на зарплаты, как платить коммуналку

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания 112ua.tv

Украинская власть годами не решает проблемы населения – цена за газ, мир на Донбассе, отсутствие средств на оплату коммунальных услуг из-за низких зарплат и пенсий. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук после заседания Киевского апелляционного суда, который должен был сегодня рассмотреть апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения нардепу до 7 сентября. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

Он подчеркнул, что политическое преследование, которое устроила власть в отношении него – это попытка отвлечь людей от реальных проблем.

"Я бы сказал – это попытка отвлечь внимание от тех проблем, которые существуют. Дело Медведчука – это частность. Она касается Медведчука, она касается партии, она касается того, что делал или делает Медведчук. А вот то, что происходит в стране, то, что сегодня кризис и крах экономики, социальной сферы, гуманитарной сферы, это действительно проблема. Проблема в том, сколько будет стоить газ для населения, проблема в том, когда будет мир на Донбассе, проблема в том, что будет завтра с нашей экономикой и социальной сферой, где мы будем брать деньги для выплаты зарплат, когда и где мы будем открывать новые рабочие места, как люди осенью смогут оплачивать коммунальные тарифы, которые растут и растет задолженность", – отметил политик.

Он напомнил, что падение ВВП продолжается второй год.

"И если сравнивать – я приведу такие цифры – если сравнивать два года правления новой власти под руководством Зеленского, то только один показатель я приведу, я их могу привести очень много: цены на газ для населения увеличились с мая 19 по июнь 21 на 70%. Вдумайтесь. Вы помните, что мы говорили и что вы писали по поводу тарифной политики господина Порошенко? Да, мы все были возмущены, и справедливо, потому что цены на газ не должны были быть теми, которые были. Сегодня эти цены выросли уже на 70%. Да, сегодня лето, сейчас лето, но придет осень, и необходимо будет более интенсивно пользоваться такими услугами, тарифами, как газ, горячее водоснабжение, тепло и многое другое, и мы снова столкнемся, но уже более ужасающими проблемами жилищно-коммунальных тарифов. Точно так, как и растет сегодня задолженность по жилищно-коммунальным тарифам, она выросла за эти два года на 190%. Задолженность по зарплате выросла на 12%. Это все свидетельство того, что сегодня делает и как руководит страной власть под руководством Зеленского. Вот главные проблемы", – добавил Медведчук.

Он также отметил, что вместо установления мира власть продолжает проводить политику насильственной украинизации.

"И проблема номер один – это установление мира. Взамен установления мира у нас продолжается насильственная украинизация. Конституционный суд подтвердил действие закона о статусе украинского языка, который по-другому и реально можно назвать как закон, направленный против русского языка, на дискриминацию русского языка. Это все делает власть, не понимая то, что ее ждет, и какие будут последствия. Почему она это делает? Для того чтобы отвлечь внимание от других проблем, которые она неспособна и не может решить. И вот это отвлечение внимания с помощью различных пиар-ходов. Вот здесь одно из звеньев вот этой цепи есть, в том числе незаконное уголовное преследование меня и моего коллеги, а также незаконные уголовные преследования в отношении членов нашей партии, и вообще борьба с нашей партией "Оппозиционная платформа – За жизнь". Это все делается ради одного – отвлечь внимание от тех насущных, реальных, объективных проблем, которые сложились в нашем обществе и в экономической, и в социальной сфере", – резюмировал оппозиционный политик.

Ранее стало известно, что Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции, которую подали адвокаты председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука об отмене продления домашнего ареста на 30 июля в 10:30.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября.

Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.