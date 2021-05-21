Медведчук: В крупнейших иностранных СМИ вышло более 27 тыс. публикаций о репрессиях оппозиции, и только 10% из них - поддерживают действия власти

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

В крупнейших иностранных СМИ вышло более 27 тыс. публикаций о репрессиях против оппозиции в Украине, и только 10% из них - поддерживают действия нынешней власти. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук после судебного заседания по рассмотрению апелляции на его домашний арест.

"Вы знаете, я вам хочу сказать, я приводил сегодня пример по мониторингу, который ведется со второго февраля, по поводу начала применения незаконных санкций и закрытия оппозиционных каналов, потом применения санкций в отношении граждан Украины, потом применения санкций в том числе и в отношении компаний по лишению лицензий, последствий по поводу применения санкций, контрабандистов, таможенников, и многим, многим другим. Все это сегодня освещается в международной прессе. Действительно, более 27 тыс. сообщений самых известных и самых популярных информационных агентств, очень много прессы в Европе, в США, которые, с одной стороны, информируют о том, что происходит в Украине, с другой стороны - только 10% этих сообщений из 27 тыс. поддерживают этот беспредел, который сегодня творится действующей властью", - отметил он.

Напомним, в пятницу, 21 мая, в Апелляционном суде Киева состоялось рассмотрение апелляции на меру пресечения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку. По его итогам суд отказался изменить меру пресечения политику. Как известно, 13 мая Печерский райсуд Киева отправил его под домашний арест до 9 июля.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.