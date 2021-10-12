Медведчук: В 2013 году Украина добывала 83 млн тонн угля, а в 2014 году – добыча сократилась вдвое, при этом практически весь энергетический уголь остался на неподконтрольных территориях

Только "Оппозиционная платформа - За жизнь" достойно почтила 80-я годовщина начала Великой Отечественной Войны 112.ua

По итогам 2013 года Украина добыла 83 млн тонн угля, а уже в 2014-ом эта цифра сократилась до 40 млн тонн и в стране наступил энергетический кризис, ведь практически весь энергетический уголь остался на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом заявил глава Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Вы знаете, я вам хочу сказать, что это будет сегодня предметом рассмотрении при избрании меры пресечения и рассмотрении обоснованности материалов подозрения, так называемого подозрения, липового подозрения в незаконном уголовном преследовании. Я вам хочу сказать, о том, что это знает страна, это знают журналисты, потому что поднимите сообщения СМИ конца 2014 и начала 2015 года. Действительно был кризис энергетический. Ситуация, которая сложилась тогда, она ввела в никуда страну в экономическом и социальном плане. Ведь по итогам 2013 года Украина добывала 83 миллиона тонн угля, а по итогам 2014, эта цифра опустилась до 40", - сказал он.

Медведчук обратил внимание на то, что "весь энергетический уголь, от которого работают тепловые электростанции, вырабатывают электроэнергию 95%, находился на неподконтрольных территориях, на шахтах Донбасса".

"И где было этот уголь брать? Правительство, президент предпринимали шаги для того, чтобы найти альтернативные источники. Источники возможности поставки с России, с ЮАР и вы об этом тоже хорошо знаете, и с неподконтрольных территорий. Только почему сегодня считается, что это оказание содействия террористическим организациям, когда уголь поставлялся в интересах Украины и в Украину и почему эта помощь ДНР/ЛНР, а не помощь Украине, не понятно. Понятным остается это обстоятельство только для одних, это видимо для генерального прокурора и председателя СБУ, который "слиповал" материалы данного уголовного дела и пытается сегодня представить, что все было правильно, а то, что было связано с углем - незаконно", - добавил народный депутат.

Отметим, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Загородний заявил, что никаких незаконных действий Медведчука в покупке угля нет, так как на тот момент было решение действующей украинской власти того времени.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

8 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, нарушая закон. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 96,9 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.