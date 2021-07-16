Медведчук: Украине необходимо создавать современное правовое мультикультурное государство, а не пытаться колонизировать свои же территории

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украине необходимо создавать современное правовое мультикультурное государство, а не пытаться колонизировать свои же территории. Об этом в своем статье "О будущем украинского и русского народов" написал народный депутат, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Выход из ситуации очень простой: создавать современное правовое мультикультурное государство, а не пытаться колонизировать свои же территории. Но очередная украинская власть не в состоянии этого делать. А тогда неизбежна борьба с колонизаторами за национальное достоинство и угроза территориальной целостности страны, чего нельзя допустить. Если бы РФ строила свою государственность по лекалам современной Украины, то она быстро бы лишилась огромного количества территорий и населения. Я считаю, что украинцы и русские – разные народы, но народы братские, славянские, православные, с единой ментальностью, историей, святыми и традициями. Народы, которые веками добивались величайших побед, когда шли рука об руку", – написал оппозиционный политик.

При этом он выразил мнение, что нужно поставить во главу угла построения нового европейского государства Украина не национальное достоинство, когда одни нации объявляются ценными, а другие подлежат ассимиляции, а права и свободы граждан.

"Нам нужна свободная и справедливая держава, а не национальная резервация", – подчеркнул Медведчук.

Напомним, ранее народный депутат, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук выразил мнение, что современная политическая ситуация в Украине ставит перед миллионами русскоязычного населения непростую дилемму: либо сохранить свой язык и культуру, но предать украинское государство, либо, если они не хотят предавать Украину, то должны забыть свой язык, свою историю, свою культуру и быть до конца покорными украинской власти.