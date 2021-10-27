Медведчук: Украине необходимо наладить отношения с Россией для развития экономики страны

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Главной задачей для Украины является восстановление экономики. Однако, чтобы достичь этого, ей необходимо наладить торговые отношения с Россией, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

По словам политика, на данный момент страны находятся в "реальном тупике", что влечет за собой множество негативных последствий, в том числе для жителей Украины. Киевскому руководству необходимо задуматься о повышении уровня жизни населения, а для этого ему нужно сесть за стол переговоров с Москвой, сообщил политик.

"Господин Зеленский... должен исходить из того, что он должен соблюдать все интересы и отстаивать интересы Украины на всех уровнях… Надо садиться, надо разговаривать и надо договариваться. Это единственный рецепт. Он является, на мой взгляд, безальтернативным", – считает Медведчук.

Он объяснил, что на данный момент Украина не располагает необходимыми ресурсами, чтобы обеспечить достойный уровень жизни ее граждан. Помимо этого, у нее нет других источников этой энергии. Поэтому в первую очередь Киеву необходимо обратиться и налаживать контакты именно с Москвой и Минском, заключил Медведчук.