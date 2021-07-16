Медведчук: Украина должна быть интегратором России в Европу и Европы – в Россию

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Украина должна быть интегратором России в Европу и Европы – в Россию. Об этом он написал в своей статье "О будущем украинского и русского народов".

"Будущее независимой Украины лежит не в создании проблем для России с одной стороны, а Европы с другой. Будущее Украины лежит как раз в противоположном – в решении этих проблем. Украина должна быть интегратором России в Европу и Европы – в Россию", – написал он.

Медведчук отметил, что сегодняшние россияне, которые смотрят на результаты интеграции Украины в ЕС, туда не хотят.

"Для них европейский вектор с помощью украинской политики стал антирекламой. Для европейцев украинцы тоже антиреклама России. Выходит, что для мира и спокойствия в Европе нужно ликвидировать Украину? И есть недавний пример – Югославия, которую растащили на отдельные государства и территории", – добавил оппозиционный политик.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.