Медведчук: Украина активно выталкивает миллионы русскоязычного населения из правового поля, а к Донбассу формируется отношение как к мятежной колонии

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украинская власть делает все, чтобы вытолкнуть миллионы русскоязычного населения из правового поля, а к Донбассу формируется отношение как к мятежной колонии. Об этом в своей статье "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?" написал председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, комментируя статью президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

Оппозиционный политик подчеркнул, что статья Путина запустила глубинные процессы в украинском обществе и политической среде, поскольку за все время межгосударственных российско-украинских отношений никогда не было такого четкого официального мнения о судьбе двух народов и перспективах двух государств.

"Путин сегодня не только не оспаривает украинскую государственность, но и право Украины становится "анти-Россией". Но тогда он ставит вопрос о статусе территорий, которые, исходя из своего исторического формирования, быть "анти-Россией" никак не желают. Ведь Украина активно выталкивает миллионы русскоязычного населения из правового поля, а к Донбассу формируется отношение как к мятежной колонии. И посыл Путина совершенно понятен: раз для руководства Украины русскоязычные граждане являются чем-то неполноценным, то для России они один народ с русскими. А дальше он рассказывает историю регионов, которые были присоединены к Украине не как к государству, а как к административной единице другого государства. И в этом есть логика – Украина, как самостоятельное государство, не присоединяла к себе ни Крым, ни Донбасс, ни массу других регионов. А, потеряв контроль над Крымом и частью Донбасса, пока демонстрирует бессилие к их возвращению. Слабых, как известно, история не любит", - отметил Медведчук.

Он также добавил, что Европа, в связи с ущемлением прав русскоязычного населения, должна либо "отказаться от принципов демократии и поступить, как выгодно здесь и сейчас, или одернуть Украину".

"В дальнейшем Путин говорит о том, что русскоязычное население, лишенное гражданских прав и культурно-исторического прошлого, поставили перед невозможностью иметь свое политическое представительство в Верховной Раде, иметь свои СМИ и партийные проекты. И дальше этот вопрос ставится перед Европой. А Европе это очень неудобный вопрос. Тут надо или отказаться от принципов демократии и поступить, как выгодно здесь и сейчас, или одернуть Украину и заставить ее прекратить репрессии против оппозиции", - подчеркнул Медведчук.

"В этой ситуации Путин выигрывает в любом случае. Если Европа не реагирует на притеснение оппозиции и русскоязычного населения, то Путин ловит их на лукавстве и двойных стандартах. Если Европа начинает реагировать на украинский беспредел, то Путин становится гарантом демократии в Восточной Европе", - резюмировал лидер оппозиции.

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев", где подробно изложил позицию относительно вопроса о российско-украинских отношениях. 16 июля вышла статья "О будущем украинского и русского народов", где Медведчук назвал три изъяна украинской государственности и предложил свой путь построения государства.