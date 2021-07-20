Медведчук: Только "Оппозиционная платформа - За жизнь" знает, как построить успешную страну, как преобразовать экономику, какие провести реформы

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

В программе политической силы "Оппозиционная платформа - За жизнь" прописано, как построить успешную страну, преобразовать экономику и какие реформы провести. Об этом рассказал председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук.

"В программе нашей политической силы, "Оппозиционной платформы - За жизнь", прямо, черным по белому написано: Мы строим успешную страну, мы знаем, как преобразовать экономику, мы знаем, какие реформы надо провести, как сделать страну демократической и правовой, мы знаем, как установить мир, мы знаем, как сделать то, что будет удовлетворять интересы всех слоев населения, независимо от того, где они проживают. Поэтому я акцентирую на этом внимание в своей статье ("О будущем украинского и русского народов") и говорю, что есть другой путь, другой путь развития страны, и говорю об этом пути. И мне кажется, это очень важно, потому что тот путь, который изложен в этой статье, - это путь, который взяла на вооружение наша партия в своей программе. Мы с этим шли на парламентские выборы, мы с этим и с этой программой пойдем на все следующие выборы - местные, президентские, парламентские", - подчеркнул оппозиционный политик.

Ранее стало известно, что Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции, которую подали адвокаты председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука об отмене продления домашнего ареста на 30 июля в 10:30.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября.

Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.