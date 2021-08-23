Медведчук: Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" запустила глубинные процессы и в Украине, и в России

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" запустила глубинные процессы в украинском обществе и политической среде. Об этом в своей статье "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?" написал председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Дело в том, что за все время межгосударственных российско-украинских отношений никогда не было такого четкого официального мнения о судьбе двух народов и перспективах двух государств", – отметил политик.

Медведчук подчеркнул, что уже традиционно официальная Москва выразила четкие формулировки, а официальный Киев в очередной раз промямлил что-то невнятное.

"Тем не менее в украинском обществе пошли серьезные процессы, которые задели практически всех думающих людей. Процессы эти только начались, в том числе и в России", – добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что в украинском политическом сообществе принято считать, что Россия имеет одну точку зрения, и эта точка зрения Президента РФ Владимира Путина.

"На самом деле российское общество одним Путиным никогда не исчерпывалось. Есть либеральная точка зрения, согласно которой Россия в российско-украинских отношениях во всем неправа и, вообще, лучше бы России в современном виде не было бы. Статья Путина рассматривается ими как еще одно подтверждение российского империализма. Там есть и свои ура-патриоты, которые, обсуждая статью Путина, говорят: "Смотрите, Медведчук не согласился с формулировкой Путина, об одном народе, он враг". Такие "патриоты" не видят перспектив украинской государственности и считают, что Украина должна войти в состав РФ, как минимум ее большая часть. То есть, если одни считают, что не должно быть России, то вторые, что не должно быть Украины", – добавил Медведчук.

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев", где подробно изложил позицию относительно вопроса о российско-украинских отношениях. 16 июля вышла статья "О будущем украинского и русского народов", где Медведчук назвал три изъяна украинской государственности и предложил свой путь построения государства.