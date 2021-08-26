Медведчук: События в Афганистане - это демонстрация того, как США поступают по отношению к странам, где они осуществляют внешнее управление

США ушли из Афганистана, захлопнув дверь, таким образом продемонстрировав, как они поступают по отношению к странам, где они осуществляют внешнее управление. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала "Россия 24".

"События в Афганистане для Украины должны расцениваться очень прямо и конкретно. То, что делают США сегодня, уходя, захлопнув дверь или закрыв дверь, или пытаясь это сделать, это демонстрация того, как поступают США по отношению к тем странам, где они осуществляли полное внешнее управление", - сказал он.

По его словам, "такой страной на сегодняшний день, к моему огромному сожалению, является Украина, где Соединенные Штаты, начиная с 2014 года, осуществляют внешнее управление и ведут не в интересах Украины, а против интересов Украины, украинского народа свою политику: и в вопросах стандартов НАТО для украинских вооруженных сил, и в вопросах построения военных баз, и в вопросах навязывания идеологии, которая сегодня расценивается, и уже есть термин, как построение в Украине "анти-России".

"Это все делается сегодня в рамках внешнего управления, внешнего управления со стороны Запада, который хочет создать плацдарм противостояния на территории Украины по отношению к России. То есть все проблемы будут решаться на территории Украины за счет ущемления прав и подтверждения опасности граждан Украины. Но это игра сегодня Запада с Россией в достижении тех или иных целей далека от тех целей, которые могли трактоваться в пользу украинского народа", - добавил народный депутат.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.