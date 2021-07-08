Медведчук: СМИ еще в ноябре 2019 года опубликовали план по борьбе с оппозиционной партией и оппозиционными каналами

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

План властей по борьбе с оппозиционной партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" и оппозиционными телеканалами - "112 Украина", ZIK и NewsOne - появился в средствах массовой информации еще в ноябре 2019 года. Об этом заявил председатель политсовета ОПЗЖ, народный депутат Украины Виктор Медведчук в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Я хочу сказать, что борьба государства с нашей партией и с руководством партии началась сразу после того, как президент вступил в свою должность. Хочу напомнить общеизвестный факт. В августе 2019 года президент Украины Зеленский в одном из своих интервью очень вольно говорил о том, что нас всех ожидает, анонсировал - "громкая история с очень плохим концом". При этом он говорил об "Оппозиционной платформе – За жизнь", при этом он говорил об оппозиционных каналах, которые, как следствие, через два года были закрыты, это "112 Украина", ZIK и NewsOne, и при этом он говорил лично о Медведчуке. Более того, в ноябре 2019 года СМИ со ссылкой на свои источники в органах Службы безопасности Украины опубликовали так называемый план дискредитации партии и народных депутатов фракции ОПЗЖ в парламенте. Этот план предусматривает задания с указаниями соответствующих лиц, которые являются ответственными за реализацию этого плана проведения Департаментом защиты национальной государственности вопросам признания контактов членов фракции, перечислялись 14 фамилий народных депутатов, проведения негласных действий, проведения изучения ситуации, связанной с официальными, неофициальными контактами, связями, возможностями, состоянием бизнеса, предпринимательской деятельности, к которой имеют отношение народные депутаты", - отметил он.

При этом Медведчук подчеркнул, что также этим документом предусматривались соответствующие действия не только в отношении к народным депутатам, но и к членам их семей.

"Этот план был опубликован и широко дискутировался и оценивался экспертами", - резюмировал политик.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью телеканалу "1+1" в конце августа 2019 года заявил, что он готовится раскрыть "громкую историю" относительно финансирования партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа — За жизнь".