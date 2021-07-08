Медведчук: СМИ еще в ноябре 2019 года опубликовали план по борьбе с оппозиционной партией и оппозиционными каналами
План властей по борьбе с оппозиционной партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" и оппозиционными телеканалами - "112 Украина", ZIK и NewsOne - появился в средствах массовой информации еще в ноябре 2019 года. Об этом заявил председатель политсовета ОПЗЖ, народный депутат Украины Виктор Медведчук в эфире телеканала "Перший Незалежний".
"Я хочу сказать, что борьба государства с нашей партией и с руководством партии началась сразу после того, как президент вступил в свою должность. Хочу напомнить общеизвестный факт. В августе 2019 года президент Украины Зеленский в одном из своих интервью очень вольно говорил о том, что нас всех ожидает, анонсировал - "громкая история с очень плохим концом". При этом он говорил об "Оппозиционной платформе – За жизнь", при этом он говорил об оппозиционных каналах, которые, как следствие, через два года были закрыты, это "112 Украина", ZIK и NewsOne, и при этом он говорил лично о Медведчуке. Более того, в ноябре 2019 года СМИ со ссылкой на свои источники в органах Службы безопасности Украины опубликовали так называемый план дискредитации партии и народных депутатов фракции ОПЗЖ в парламенте. Этот план предусматривает задания с указаниями соответствующих лиц, которые являются ответственными за реализацию этого плана проведения Департаментом защиты национальной государственности вопросам признания контактов членов фракции, перечислялись 14 фамилий народных депутатов, проведения негласных действий, проведения изучения ситуации, связанной с официальными, неофициальными контактами, связями, возможностями, состоянием бизнеса, предпринимательской деятельности, к которой имеют отношение народные депутаты", - отметил он.
При этом Медведчук подчеркнул, что также этим документом предусматривались соответствующие действия не только в отношении к народным депутатам, но и к членам их семей.
"Этот план был опубликован и широко дискутировался и оценивался экспертами", - резюмировал политик.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью телеканалу "1+1" в конце августа 2019 года заявил, что он готовится раскрыть "громкую историю" относительно финансирования партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа — За жизнь".
По словам новоиспеченного главы государства, у него и его сторонников "есть большие вопросы" относительно того, откуда берутся средства на финансирование собственно партии, а также телевизионных каналов, её поддерживающих.
Позже в СМИ появилась информация о том, что департамент "К" СБУ получил задание организовать слежку и сбор конфиденциальной информации о руководстве партии и народных депутатов от "Оппозиционного платформы - За жизнь": Медведчуке В. В., Шуфриче Н. И., Козаке Т. Р., Нимченко В. И., Загороднем Ю. И., Колтуновиче А. С., Волошине О. А., Дунаеве С. В., Столаре В. М., Абрамовиче И. О., Приходько Н. И., Пономареве А. С.
При этом Верховная Рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности указанных депутатов. Так, в политсиле пришли к выводу, что осуществление относительно них любых оперативно-розыскных действий является незаконным и содержит признаки тяжких уголовных преступлений, предусмотренных статьями 182, 344, 356, 365, 170, частью первой статьи 371 УК Украины.
В своем заявлении "Оппозиционная платформа - За жизнь" возмутилась тем, что власть использует Службу безопасности Украины для политического сыска, преследуя народных депутатов их политсилы по политическим мотивам, осуществляя таким образом моральный террор, и обратилась к ГБР с требованием открыть уголовное производство.