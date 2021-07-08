Медведчук: Следствие продолжается почти четыре месяца, но доказательств до сих пор нет

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук во время судебного заседания 8.07.21 112ua.tv

Следствие по делу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука продолжается уже почти четыре месяца, однако доказательств до сих пор нет. Соответствующее заявление оппозиционный политик сделал во время судебного заседания.

"Представители прокуратуры перечисляли то, что надо сделать. Согласен, действительно, это нужно сделать. Более того, нужно только добавить, что сегодня заявлены более десятка ходатайств адвокатами, которые считают, что то, что называется "при неустановленных обстоятельствах, не установленными лицами, месте и времени" - надо расставить точки: или этого не было, или до сих пор нет доказательств того, что это может каким-то образом касаться тех обвинений и инкриминирования тех действий, которые сегодня органы обвинения пытаются предъявить. Поэтому, безусловно, то, что продлено следствие, и то, что это было сделано именно в июле и до ноября означает одно: сделать все необходимое для того, чтобы я, как оппозиционный политик, как народный депутат Украины, согласно и в полном соответствии с Конституцией нашего государства, как основным законом, являясь представителем украинского народа, ограничил свою деятельность. Подвесить меня на уголовном преследовании до ноября. Сейчас предлагается продлить домашний арест с одной целью: не дать мне возможность выполнять полномочия народного депутата, не дать мне возможность в полном объеме сегодня работать как политику, который находится в оппозиции к действующей власти", - заявил Медведчук.

Также он обратил внимание суда на то, что избрание меры пресечения в виде домашнего ареста, противоречит Конституции и действующему законодательству.

"Ограничить полномочия народного депутата временно можно только в соответствии с Конституцией или нормами закона. Более того, такое разъяснение в 2003 году дал Конституционный суд, который рассматривал дело в соответствии того, когда и как можно ограничить полномочия народного депутата. И он пришел к выводу: если есть нормы в Конституции или такие нормы ограничения непосредственно урегулированы в действующем законодательстве. После того, как в 19 году в августе-сентябре были внесены изменения в Конституцию в часть статьи 80 Конституции об отмене института неприкосновенности народных депутатов, состоялась процедура правового пробелы. Вопрос в том, что Конституция действительно предоставляет возможность, которую может использовать Верховная Рада по запросу следователей правоохранительных органов по временному ограничению полномочий народного депутата. Но после того, как отменили неприкосновенность и отменили часть в статье 80, сегодня нет полномочий, предусмотренных в Конституции относительно ограничения полномочий. Действующее законодательство, в данном случае Уголовный процессуальный кодекс, входит в противоречие с Конституцией, так как в нем не предусмотрена конкретно возможнось ограничения полномочий народного депутата. И именно поэтому я уверен, и так считают мои адвокаты, в данном случае, исходя из решения Конституционного суда, исходя из норм Конституции и действующего законодательства, ограничить временно права народных депутатов можно только в случае, если это предусмотрено теми нормативными актами, которые перечислил. То, что происходит сегодня по отношению ко мне в течение двух месяцев, когда мои полномочия ограничили домашним арестом и сегодня предлагают продлить это ограничение, то есть, ограничить меня в выполнении депутатских полномочий, в участии в пленарных заседаниях, в заседаниях и работе комитетов, во встречах с избирателями - это ничто иное, как нарушение норм Конституции", - подчеркнул Медведчук.

"Все, что делается сегодня органами прокуратуры, правоохранительной системой, к сожалению, есть то, что не должно восприниматься в демократическом правовом обществе, которым мы еще являемся, в соответствии с Конституцией, как государство Украина. Но это происходит. Это происходит в нарушение и в соответствии с угрозами президента Украины… И все это подтверждается тем, что идет активная, радикальная, незаконная, преступная борьба с оппозицией. Именно так я воспринимаю действия правоохранительной системы, именно так я воспринимаю незаконное уголовное преследование в отношении меня и моего коллеги Тараса Козака. Спасибо", - резюмировал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, Печерский районный суд Киева отказал адвокатам главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в отводе судьи Вовка и прокурора Ижука.

Ранее сообщалось, что адвокат Медведчука заявил отвод судье из-за "обоснованных сомнений в его беспристрастности и справедливости, нарушения судьей прав подозреваемого Медведчука". Кроме того, адвокаты подали прошение об отводе прокурора Ижука, потому что он "использовал в своей речи нацистские лозунги, а кроме того, в связи с решением ЕСПЧ Ижук подлежит люстрации, а значит, не может работать в прокуратуре и участвовать в деле Медведчука".

Также сообщалось, что первый заместитель генерального прокурора Роман Говда нарушил закон не подав вовремя ходатайство о продлении меры пресечения по делу главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Как заявил журналист Владимир Бойко, в связи с изменениями в УПК Украины, принятыми в связи с распространением коронавирусной болезни 13 апреля 2020 года № 558-IX, установлено, что "ходатайство о продлении срока содержания под стражей направляется не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущей постановления о содержании под стражей".

То есть, ОГП не подал ходатайство ни за 10 дней, ни за 5 дней, таким образом полностью нарушив закон.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин написал в своем телеграмм-канале, что Печерский райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. По его словам, самого Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут, без его присутствия, рассмотрели 7 томов дела.