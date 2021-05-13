Медведчук с адвокатами будет работать над тем, чтобы все доказательства, которые будет добывать следствие, были добыты в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса

Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет работать над тем, чтобы все доказательства против главы политсовета Виктора Медведчука, которые будет добывать следствие, были добыты в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса.

"Мы будем сейчас советоваться с адвокатами и принимать решение в отношении того, какими будут наши последующие действия, в плане обжалования. Естественно, в плане дальнейшего проведения всех следственных действий, это, естественно, что говорили сегодня адвокаты, мы будем работать над тем, чтобы все доказательства, которые будет добывать следствие, были добыты в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса", – заявил политик после заседания суда.

Он подчеркнул, что политсила будет продолжать борьбу за незаконные действия власти.

"А то, что сделано было по надуманным причинам, не мотивированно, и в нарушение действующего законодательства, мы, конечно, будем опровергать и будем продолжать борьбу за то, чтобы незаконных обвинений мне не предъявляли и чтобы это уголовное дело не было необоснованным, необъективным и политически мотивированным. Пока мы говорим именно о том, что оно политически мотивированно. И поэтому какими будут действия власти, какими будут дальнейшие указания со стороны действующей власти по отношению к правоохранительным органам, мы все увидим и, естественно, мы будете об этом знать", – добавил Медведчук.