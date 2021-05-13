Медведчук с адвокатами будет работать над тем, чтобы все доказательства, которые будет добывать следствие, были добыты в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет работать над тем, чтобы все доказательства против главы политсовета Виктора Медведчука, которые будет добывать следствие, были добыты в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса.
"Мы будем сейчас советоваться с адвокатами и принимать решение в отношении того, какими будут наши последующие действия, в плане обжалования. Естественно, в плане дальнейшего проведения всех следственных действий, это, естественно, что говорили сегодня адвокаты, мы будем работать над тем, чтобы все доказательства, которые будет добывать следствие, были добыты в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса", – заявил политик после заседания суда.
Он подчеркнул, что политсила будет продолжать борьбу за незаконные действия власти.
"А то, что сделано было по надуманным причинам, не мотивированно, и в нарушение действующего законодательства, мы, конечно, будем опровергать и будем продолжать борьбу за то, чтобы незаконных обвинений мне не предъявляли и чтобы это уголовное дело не было необоснованным, необъективным и политически мотивированным. Пока мы говорим именно о том, что оно политически мотивированно. И поэтому какими будут действия власти, какими будут дальнейшие указания со стороны действующей власти по отношению к правоохранительным органам, мы все увидим и, естественно, мы будете об этом знать", – добавил Медведчук.
Напомним, сегодня, 13 мая, в 13:00 началось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.
Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы - Ирины Венедиктовой в отношении председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.
В ОПЗЖ отреагировали, на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.
Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.
"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - подчеркнул оппозиционный политик.