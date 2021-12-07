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Медведчук раскрыл, что поможет Зеленскому решить проблему Донбасса

медведчук
Виктор Медведчук Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Политик назвал абсурдом подозрения в госизмене, из-за которых находится под домашним арестом. Глава политсовета ОПЗЖ подчеркнул, что у него даже в мыслях не было изменять родине

Чтобы решить проблемы Донбасса, президент Украины Владимир Зеленский должен напрямую встретиться с представителями "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу "Звезда".

"Для решения проблемы Донбасса президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно напрямую встречаться с представителями ДНР и ЛНР, а перед этим заручиться поддержкой Владимира Путина, чтобы Россия оказала содействие в этих переговорах", — указал политик.

Отвечая на вопрос ведущего о домашнем аресте из-за подозрения в измене родине, Медведчук назвал абсурдом эти статьи, поскольку не изменял Украине, этого не было даже в мыслях.

Он подчеркнул, что является гражданином Украины и политиком, избранным народом, чтобы представлять его интересы.

"А измена родине — это дежурная статья преступной власти, возглавляемой Зеленским, чтобы сегодня бороться с тем, кто его не устраивает, кто с ним борется. Это измена Зеленскому, его взглядам и борьба с ним", — пояснил Медведчук.

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