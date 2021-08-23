Медведчук: Путин говорит об одном народе, объединяя русский и украинский народ, а Зеленский предлагает русским и русскоязычным либо ассимилироваться, либо эмигрировать в Россию

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время брифинга 20.07.21 112ua.tv

Президент России Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" говорит об одном народе, объединяя русский и украинский народ, а президент Зеленский Зеленский в недавнем интервью предложил русским и русскоязычным либо ассимилироваться, либо эмигрировать в Россию. Об этом глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук пишет в своей статье "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?".

"Украинский ответ на позицию Путина тоже не однозначен. Казалось бы, самый правильный ответ власти ‒ заверить украинских граждан, что их страна с ними, что их ждут, что их права будут защищены, о них будут заботиться. Но власть, в первую очередь в лице Президента Зеленского, делает нечто противоположное, что огромное число украинских граждан оценили как безумие. Судите сами: "Я просто хочу, чтобы меня поняли. Еще раз: Родина или ты – гость? Я считаю, что, если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированном, и ты считаешь, что это дело правое и нам в Россию, что мы русские, это большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет российской территории. Просто никогда… Для будущего своих детей и внуков, если ты любишь Россию и считаешь, что всю жизнь, находясь на территории Украины, чувствовал, что это Россия, если ты так чувствуешь, то я считаю, что этот человек должен понять: во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет… Украина будет расти вверх, будет все строиться, это однозначно, а Донбасс – в оккупированном и отрезанном виде ‒ никуда расти не будет"", - пишет Медведчук.

Медведчук предлагает спокойно разобрать ответ Зеленского на те посылы, которые он бросает украинским гражданам, особенно тем, кто находится на неконтролируемой территории.

"Главный посыл нынешнего Президента русскоязычному населению – ты тут гость или нет? Если гость, то ты уже засиделся, и с вещами на выход. То есть Зеленский говорит не о народе, а о территориях, которые необходимо очистить от неправильных граждан. Масса людей усмотрели в этом ту риторику, когда в Германии в 30-х годах прошлого столетия называли немецких евреев гостями. Но все-таки давайте рассмотрим процесс объемно – Путин говорит об одном народе, объединяя русский и украинский народ, а Зеленский предлагает русским и русскоязычным либо ассимилироваться, либо эмигрировать в Россию. При том, что Путин и Зеленский говорят совершенно о разном, они запускают единый процесс – Зеленский выгоняет, а Путин приглашает украинских граждан. Получается, что Зеленский работает в связке с Путиным: один отдает граждан Украины, другой принимает. И при внешнем несогласии Зеленский говорит Путину твердое "да" в вопросе развала страны", - отметил глава политсовета ОПЗЖ.

По его словам, "ведь если миллионам гражданам надо ехать в Россию, то становится закономерным вопрос: а если "неправильные" граждане, не дай бог, надумают это сделать с территориями? На это Зеленский говорит словами чеховского героя: "Этого не может быть, потому что не может быть никогда!" Да почему не может, если политический процесс запущен, а Зеленский сам является сегодня главным катализатором? Зеленский активно рубит сук украинской государственности, на котором сам сидит".

"Вот Зеленский говорит, что люди рано или поздно сломают стену. Но вот вопрос, а кто эту стену построил? Кто ограничивал связи, контакты, обмен мнениями и информацией, свободу передвижения и экономическое сотрудничество? Да, эти строители стен неплохо заработали, но ничего толком, кроме личного обогащения, не добились. А если эту стену сломают не с той стороны, с которой думает Зеленский? Что тогда? Я недаром в начале статьи уделил внимание обществу России, там этот процесс уже запущен. Если в России русскоязычное население воспринимают как соотечественников, то стену могут и разрушить. Вопрос только как это сделают. Одно дело восстановление уважительных и взаимовыгодных отношений между Украиной и Россией, а другое – риск отторжения от Украины территорий", - добавил он.

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев", где подробно изложил позицию относительно вопроса о российско-украинских отношениях. 16 июля вышла статья "О будущем украинского и русского народов", где Медведчук назвал три изъяна украинской государственности и предложил свой путь построения государства.