Медведчук: Процесс сближения Европы и России раздавит современную Украину, сделает ее ненужной

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Процесс сближения стран Европы и Российской Федерации раздавит современную Украину, сделает ее ненужной, лишним политическим фактором. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в своей статье "О будущем украинского и русского народов".

"Процесс сближения Европы и России раздавит современную Украину, сделает ее ненужной, лишним политическим фактором, раздражителем, территорией раздора. И этот процесс запущен. Можно обвинять в этом Россию, но больше всего тут постаралась украинская власть, которая избрала примитивную и глупую стратегию развития", - отметил политик.

По мнению Медведчука, она состоит в том, что нынешняя власть продолжает крутить старую шарманку, что Россия ‒ отсталая страна, плохо управляемая страна, которая вот-вот развалится.

"Украинская политика официально призывает не принимать интересы России всерьез, изгонять российский бизнес с украинских рынков, отгородиться от России стеной и базами НАТО. Это, мягко скажем, неумная, недальновидная политика, которая угрожает не столько России, сколько существованию украинского государства. Сведение смысла украинской государственности к противостоянию с Россией автоматически уничтожает этот смысл, если Европа и Россия договорятся. И тогда государство Украина становится ненужным, и неважно, кем будет контролироваться эта территория. Значит, нам нужен другой смысл существования украинской государственности", - пояснил он.

В то же время Медведчук убежден, что будущее независимой Украины лежит не в создании проблем для России с одной стороны, а Европы - с другой.

"Будущее Украины лежит как раз в противоположном – в решении этих проблем. Украина должна быть интегратором России в Европу и Европы - в Россию. Сегодняшние россияне, которые смотрят на результаты интеграции Украины в ЕС, туда не хотят. Для них европейский вектор с помощью украинской политики стал антирекламой. Для европейцев украинцы тоже антиреклама России. Выходит, что для мира и спокойствия в Европе нужно ликвидировать Украину? И есть недавний пример – Югославия, которую растащили на отдельные государства и территории.

Считаю, что нормальный патриот страны, если он обладает хоть немного аналитическим мышлением, должен препятствовать югославскому сценарию для Украины. Он должен указывать власти на ошибки, предлагать иные, более рациональные пути развития страны. А реальная власть, если она обладает интеллектом, должна слушать, анализировать и принимать правильные решения, а не преследовать оппозицию и инакомыслящих, как это происходит сейчас", - резюмировал он.

Отметим, статья председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука "О будущем украинского и русского народов" является ответом на недавнюю публикацию президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней российский президент размышляет над рядом вопросов, в частности, отношений с Украиной, ее экономического состояния, урегулирования конфликта на Донбассе и тому подобное.