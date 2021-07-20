Медведчук: Проблема номер один в стране – это установление мира на Донбассе

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Главная проблема в Украине – это немедленное установления мира на всей территории Донбасса. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Проблема номер один – это установление мира. Взамен установления мира у нас продолжается насильственная украинизация. Конституционный суд подтвердил действие закона о статусе украинского языка, который по-другому и реально можно назвать как закон, направленный против русского языка, на дискриминацию русского языка", – сказал он.

Медведчук отметил, что "это все делает власть, не понимая то, что ее ждет, и какие будут последствия".

"Почему она это делает? Для того чтобы отвлечь внимание от других проблем, которые она неспособна и не может решить. И вот это отвлечение внимания с помощью различных пиар-ходов. Вот здесь одно из звеньев вот этой цепи есть, в том числе незаконное уголовное преследование меня и моего коллеги, а также незаконные уголовные преследования в отношении членов нашей партии, и вообще борьба с нашей партией Оппозиционная платформа – За жизнь. Это все делается ради одного – отвлечь внимание от тех насущных, реальных, объективных проблем, которые сложились в нашем обществе и в экономической, и в социальной сфере", – указал народный депутат.

Отметим, ранее глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным и представителями самопровозглашенных "Л/ДНР".