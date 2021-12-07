Медведчук призвал украинцев "терпеть свой выбор"

Фото из открытых источников

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что выступает против "майданов" и революций в Украине, потому что действующую власть выбирали украинцы, и они "должны терпеть свой выбор".

"Можно обсуждать на ваших шоу в интервью с отдельными политиками что угодно и сколько угодно, но от этого ничего не изменится. Когда это люди поймут, они дадут оценку этой власти. Но люди сами должны дать оценку власти. Я категорический противник майданов, революций и всего остального. Люди избрали эту власть - пусть терпят, пусть ждут. Когда дождутся, пусть примут другое решение", - сказал Медведчук в эфире телеканала UkrLive в пятницу.