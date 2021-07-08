Медведчук: Преследование властями оппозиции произошло из-за выхода ОПЗЖ на первое место в социологических исследованиях и договоренности по производству вакцины "Спутник V" в Украине

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Преследование властями оппозиции произошло из-за выхода партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на первое место в социологических исследованиях и договоренности по производству вакцины "Спутник V" в Украине. Об этом во время судебного заседания заявил народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Трансляцию вел телеканал "Первый Независимый".

"Ситуация обострилась в конце 2020 – начале 2021 года. Что привело к такому обострению? Первое – это то, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", начиная с октября 2020-го и по март 2021-го, согласно всем социологическим исследованиям всех центров Украины, что достоверно подтверждается документально, занимала первое место среди всех политических партий Украины, стала лидером безоговорочным и обошла партию власти. Это было связано с тем, что руководство партии по поручению высших партийных уровней провело переговоры и договорилось с представителями РФ о поставке вакцины в борьбе с коронавирусом в самое тяжелое время заболевания в Украине. Когда власть не отреагировала на это предложение, было предложено, а до этого отработано и изучено, вопрос возможности производства этой вакцины в Украине. Это тоже было сделано усилиями политической партии, и было договорено о том, что такое производство, если бы его начали задействовать и строить, могло уже в апреле-мае текущего года выпускать достаточное количество вакцин в борьбе с коронавирусом и обеспечения здоровья, защиты здоровья наших граждан.

Кроме того, были освобождены от санкций несколько предприятий, которые экспортировали свою продукцию на рынок сбыта РФ. До этого были достигнуты договоренности по скидке цены на газ. И все это сделала не партия у власти. Этим всем занималась, и успешно, политическая партия, которая находится в оппозиции", - отметил Медведчук.

Немецкое издание Аnti-Spiegel сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский начал преследования лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука в тот момент, когда партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", согласно социологическим исследованиям, лидировала среди всех политисил страны.

А народный депутат Украины V-VII созывов Елена Бондаренко отмечала, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук - первый кандидат на внеочередные президентские выборы.