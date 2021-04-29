Медведчук понимает, как вывести страну из кризиса: Лесик о заявлении Кузьмина о способности председателя политсовета ОПЗЖ возглавить сопротивление западному управлению

Андрей Лесик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук - это человек, последовательная позиция которого свидетельствует о том, что политик ведет себя как государственный деятель. Виктор Медведчук имеет позицию и понимает, как вывести страну из кризиса.

Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" во время включения заявил депутат Харьковского городского совета, председатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Харькове Андрей Лесик.

Политик прокомментировал заявление народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Рената Кузьмина относительно причин преследования главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, который, как подчеркнул парламентарий, является тем человеком, который может возглавить сопротивление западному управлению. Андрей Лесик заявил, что он полностью поддерживает заявление Рената Кузьмина.

"Медведчук - это человек, который сделал себя сам и его последовательная позиция говорит о том, что он ведет себя как, действительно, государственный деятель. У нас было много президентов. Каждый последующий был хуже предыдущего, но у нас ни одного не было государственного деятеля, как Виктор Медведчук. Что бы там не происходило, но я знаю одно, что он, Виктор Медведчук, имеет позицию, имеет фундамент и понимает, как страну вывести из кризиса. И раз так говорит Ренат Кузьмин, а я скажу, что эти настроения очень поддерживаются в городе Харьков и в целом по стране, видя, к чему привели эти евроинтеграторы, мы можем говорить о том, что мы стоим на пороге досрочных парламентских выборов. Я думаю, что они будут очень скоро, и, соответственно, полная перезагрузка власти, в том числе досрочные президентские выборы", - сказал Андрей Лесик.

Как сообщали, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин заявлял, что власть борется с председателем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком как с человеком, который выступает за завершение конфликта на Донбассе, снижение тарифов и прекращение насильственной украинизации.