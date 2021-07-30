Медведчук: Основная цель власти - запугать оппозицию, но ни я, ни мои однопартийцы не испугались

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время судебного заседания 112ua.tv

Главная задача нынешней власти - запугать председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Такое мнение оппозиционный политик выразил после заседания Киевского апелляционного суда, который рассматривал продление сроков домашнего ареста политика.

"Вы знаете, я думаю, что главная задача власти - это запугать. Запугать угрозой незаконного уголовного преследования и политическими репрессиями. Она это делает специально. И то, что сегодня расследуется уголовное дело, и то, что предъявлены необоснованные и незаконные обвинения, которые инкриминируются, и то, что я нахожусь сегодня в рамках меры пресечения под домашним арестом - это все запугать меня, тем самым запугать партию и народных депутатов", - заявил политик.

Вместе с тем Медведчук подчеркнул: "Я вам хочу сказать, ни я, ни народные депутаты этого не испугались и не испугаются. Я, собственно, думаю, они сами могут это подтвердить, вот здесь присутствует половина фракции, которая сегодня в Киеве и пришла поддержать меня и поддержать авторитет нашей партии".

Напомним, Киевский апелляционный суд во время заседания в пятницу, 30 июля, отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.