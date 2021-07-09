Медведчук: Обвинение не предоставило никаких новых фактов

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Во время вчерашнего заседания Печерского районного суда города Киева обвинение не предоставило никаких новых фактов по делу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом сам политик заявил сегодня, 9 июля, во время брифинга перед продолжением судебного заседания по избранию ему меры пресечения. Трансляцию вел телеканал "Перший Незалежний".

В частности, отвечая на вопрос о том, было ли что-то новое во время слушания со стороны обвинения, политик ответил отрицательно.

"Перечислены те же обстоятельства, которые содержались в материалах подозрения. Они полностью воспроизведены сегодня в материалах, в соответствии с которыми прокуратура просит продлить срок домашнего ареста, как вы уже вчера слышали, до двух месяцев. Не на два месяца, как они это имели в виду, по всей видимости, а до двух месяцев", - отметил Медведчук.

Напомним, накануне Печерский районный суд города Киева отложил решение о мере пресечения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку до утра 9 июля. Начало заседания было запланировано на 08:30.

Вчерашнее же заседание длилось около 13 часов - с 8:30 до 22:15. В начале судебного заседания защитники политика объявили ходатайство об отводе прокурора и следственного судьи Сергея Вовка, но суд его отклонил.

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" действия судьи назвали политически мотивированными и отметили, что он действует по указке Банковой.

Условия в зале суда были близки к пыткам – температура +31 и высокое содержание углекислого газа.

Сам Виктор Медведчук сказал, что нет никаких оснований для продолжения его дела и продления меры пресечения.

Также он заявил, что власть с 2019 года целенаправленно дискредитирует партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". Ситуация обострилась в начале 2021 года, когда ОПЗЖ вышла на первое место во всех социологических рейтингах. Медведчук также отметил, что власть привлекла националистические группировки к запугиванию партии. Так зафиксировано более 80 нападений на активистов ОПЗЖ.

Также власти закрыли три телеканала – "112 Украина", Newsone и ZIK. Такое решение президента Украины Владимира Зеленского в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает период с 1 февраля по 30 апреля, было названо противоречащим международным стандартам в области прав человека.